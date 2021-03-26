Шахтер не готов платить 10 млн за Винисиуса, реформа финансового фэйр-плей. Главные новости за 25 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 25 марта

Вчера свои первые матчи отбора на Чемпионат мира-2022 провели традиционные фавориты турнира, сборные Испании, Италии, Германии и Англии. Самый легкий соперник был у “родоначальников футбола” – Англия забила пять голов Сан-Марино. Германия уверенно переиграла Исландию (3:0), а Италия справилась с Северной Ирландией (2:0). Неожиданно потеряла очки сборная Испании. Чемпионы мира-2012 не смогли обыграть Грецию (1:1). Со всеми результатами игрового дня вы можете ознакомиться в разделе Чемпионата мира ►►.

В среду “Минай” расстался с Василем Кобиным, но уже до конца недели закарпатский клуб может определиться с новым тренером. По одним данным “Минай” возглавит Александр Севидов и 51-летний уже якобы провел первую тренировку в новом клубе. Согласно другой информации, новичок лиги продолжает поиски и рассматривает кандидатуру Сергея Ковальца .

“Шахтер” начал переговоры по трансферу 17-летнего защитника "Интернасьонала" Винисиуса Тобиаса. Как информирует Globo Esporte, бразильский клуб готов отпустить Винисиуса за 10 млн евро. “Шахтер” не готов столько платить за 17-летнего футболиста и поэтому ищет варианты, один из которых – отпустить Тайсона до истечения контракта, чтобы сбить цену на Винисиуса. "Интернасьонал" готов рассмотреть такое предложение. Переговоры продвигаются, но о том, что клубы договорились, говорить еще рано.

УЕФА намерен внести изменения в правила финансового фэйр-плей. Пандемия COVID-19 существенно уменьшила доходы европейских клубов, поэтому УЕФА готов изменить принципы финансового мониторинга и сосредоточить свое внимание на высоких зарплатах футболистов и инфляции трансферного рынка. Как пишет La Gazzetta dello Sport, переход состоится от идеи “тратить, сколько вы зарабатываете”, до “тратить столько, сколько необходимо и без потерь”.

В первом матче 18-го тура харьковский “Металлист 1925” смог переиграть одного из лидеров чемпионата “Агробизнес”. Хозяева вышли вперед после гола с пенальти (Черненко), но Батюшин и Дерек еще до перерыва забили два гола в ответ. Во втором тайме голов больше не было – “Металлист” выиграл 2:1 и вышел на второе место. Однако преследователи харьковчан провели меньше поединков. У третьего “Агробизнеса” матч в запасе, у четвертого “Вереса” – все три.

Вернувшись из Франции сборная Украины вечером 25 марта провела тренировку на поле НТК им. В. Банникова. В занятии приняли участие все 29 игроков, находящихся в расположении “сине-желтых”, в том числе и нападающий Артем Довбик, который ранее тренировался индивидуально. В пятницу Украины начнет подготовку к игре с Финляндией. В течение дня состоится теоретическое занятие, а вечером футболисты будут нарабатывать игровые схемы.