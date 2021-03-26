Лунин получил наказание от партнеров по сборной Украины
Тренировка команды завершилось упражнением на удержание мяча в воздухе
Фото: euro.com.ua
25 марта сборная Украины вернулась в Киев после ничьей со сборной Францией (1:1) в рамках квалификации ЧМ-2022.
Вечером команда потренировалась на стадионе им. Банникова. Новый капитан сборной Украины Александр Зинченко тренировки команды теперь заканчивает "Удержи мяч в воздухе за два касания". Участие приняли Лунин, Зинченко, Коноплянка, Макаренко и Соболь. Проигравшего ждало суровое наказание.
Им оказался голкипер национальной команды Андрей Лунин.
Напомним, что с Финляндией Украина сыграет 28 марта в Киеве, а 31-го примет на "Олимпийском" Казахстан.
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Источник:Do Best!
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