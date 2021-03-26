  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Стало известно, состоится ли благотворительный матч между киевским и бухарестским Динамо
В тренде

Стало известно, состоится ли благотворительный матч между киевским и бухарестским Динамо

Общие новости
(1 голосов)

Поединок пройдет в субботу, 27 марта

Стало известно, состоится ли благотворительный матч между киевским и бухарестским Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В период паузы в УПЛ на матчи сборных киевское "Динамо" договорилось о проведении товарищеской встречи международного уровня - с одноклубниками из "Динамо" (Бухарест, Румыния).

Поединок состоится в субботу, 27 марта, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, и начнется в 17:00.

Согласно карантинных требований, связанных с пандемией COVID-19, на матч не будут допущены зрители.

В прямой трансляции игру можно будет посмотреть на телеканале "2+2", а также на официальном канале "Динамо Киев" в Youtube (с задержкой в ​​четыре минуты).

Отметим, что ранее была информация о том, что товарищеский матч между командами под угрозой срыва.

Читайте такжеБухарестское Динамо устраивает для болельщиков ивент в Киеве. В программе - ужин с Луческу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Бухарест) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
26.03.2021 в 12:52
коли т.н. "флагман" УПЛ "Шахтар" надасть змогу дивитись свої матчі на Ютуб в прямому ефірі. Чи як сказав майстер пошиву в ател'є : "Приходьте вчора - ваші штани вже не готові".
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...