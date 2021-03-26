Стало известно, состоится ли благотворительный матч между киевским и бухарестским Динамо
Поединок пройдет в субботу, 27 марта
Фото: ФК Динамо Киев
В период паузы в УПЛ на матчи сборных киевское "Динамо" договорилось о проведении товарищеской встречи международного уровня - с одноклубниками из "Динамо" (Бухарест, Румыния).
Поединок состоится в субботу, 27 марта, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, и начнется в 17:00.
Согласно карантинных требований, связанных с пандемией COVID-19, на матч не будут допущены зрители.
В прямой трансляции игру можно будет посмотреть на телеканале "2+2", а также на официальном канале "Динамо Киев" в Youtube (с задержкой в четыре минуты).
Отметим, что ранее была информация о том, что товарищеский матч между командами под угрозой срыва.
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