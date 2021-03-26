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Гельзин не явился на заседание КДК, Баранка просит пожизненно отстранить его от футбола

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Заседание носило ознакомительный характер

Гельзин не явился на заседание КДК, Баранка просит пожизненно отстранить его от футбола

Фото: dynamo.kiev.ua

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Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка объяснил, почему будет просить пожизненно отстранить от футбола президента "Олимпика" Владислав Гельзина.

"Это не мое решение, а всего комитета этики. Если говорить о моем мнении, то в футболе не место людям, которые делают подобные заявления. Но решать КДК, они судьи, а не я.

В прошлом Гельзин говорил обо мне много плохих слов, а в результате оказалось так, что я был прав", – сказал Баранка.

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин не явился на заседание КДК УАФ из-за положительного теста на COVID-19.

Отмечается, что заседание все-таки состоялось онлайн и без владельца донецкого клуба, однако оно носило ознакомительный характер. Представители КДК и глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка высказали свои позиции.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Франческо Баранка
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Источник:
Профутбол

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