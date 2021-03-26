Гельзин не явился на заседание КДК, Баранка просит пожизненно отстранить его от футбола
Заседание носило ознакомительный характер
Фото: dynamo.kiev.ua
Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка объяснил, почему будет просить пожизненно отстранить от футбола президента "Олимпика" Владислав Гельзина.
"Это не мое решение, а всего комитета этики. Если говорить о моем мнении, то в футболе не место людям, которые делают подобные заявления. Но решать КДК, они судьи, а не я.
В прошлом Гельзин говорил обо мне много плохих слов, а в результате оказалось так, что я был прав", – сказал Баранка.
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин не явился на заседание КДК УАФ из-за положительного теста на COVID-19.
Отмечается, что заседание все-таки состоялось онлайн и без владельца донецкого клуба, однако оно носило ознакомительный характер. Представители КДК и глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка высказали свои позиции.
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