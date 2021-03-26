Гельзин не явился на заседание КДК, Баранка просит пожизненно отстранить его от футбола

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка объяснил, почему будет просить пожизненно отстранить от футбола президента "Олимпика" Владислав Гельзина.

"Это не мое решение, а всего комитета этики. Если говорить о моем мнении, то в футболе не место людям, которые делают подобные заявления. Но решать КДК, они судьи, а не я.

В прошлом Гельзин говорил обо мне много плохих слов, а в результате оказалось так, что я был прав", – сказал Баранка.