Украинская бригада арбитров рассудит матч отбора ЧМ-2022 Северная Македония - Лихтенштейн
Вторая украинская бригада будет работать на ближайших матчах отбора ЧМ-2022
Украинская судейская бригада будет работать на матче отбора
Главным арбитром назначен Николай Балакин.
На линиях Балакину будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Виталий Романов.
Напомним, что поединок состоится в воскресенье 28 марта в Скопье и начнется в 21.45 по киевскому времени.
Интересно, что сборная Северной Македонии является одним из трех соперников нашей национальной команды в групповом раунде финальной части Евро-2020.
Также отметим, что ранее на матч отбора ЧМ-2022 Австрия - Фарерские острова
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