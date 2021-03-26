Украинская судейская бригада будет работать на матче отбора ЧМ-2022 Северная Македония - Лихтенштейн.

Главным арбитром назначен Николай Балакин.

На линиях Балакину будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Виталий Романов.

Напомним, что поединок состоится в воскресенье 28 марта в Скопье и начнется в 21.45 по киевскому времени.

Интересно, что сборная Северной Македонии является одним из трех соперников нашей национальной команды в групповом раунде финальной части Евро-2020.