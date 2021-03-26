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Украинская бригада арбитров рассудит матч отбора ЧМ-2022 Северная Македония - Лихтенштейн

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(1 голосов)

Вторая украинская бригада будет работать на ближайших матчах отбора ЧМ-2022

Украинская бригада арбитров рассудит матч отбора ЧМ-2022 Северная Македония - Лихтенштейн

Новина українською

Украинская судейская бригада будет работать на матче отбора ЧМ-2022 Северная Македония - Лихтенштейн.

Главным арбитром назначен Николай Балакин.

На линиях Балакину будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Виталий Романов.

Напомним, что поединок состоится в воскресенье 28 марта в Скопье и начнется в 21.45 по киевскому времени.

Интересно, что сборная Северной Македонии является одним из трех соперников нашей национальной команды в групповом раунде финальной части Евро-2020.

Также отметим, что ранее на матч отбора ЧМ-2022 Австрия - Фарерские острова получила назначение украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

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В статье: Лихтенштейн Северная Македония Николай Балакин
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
26.03.2021 в 21:03
скоро будут судить топовые команды из Океании
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
26.03.2021 в 21:09
Да хоть кого-то судят и уже хорошо...
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