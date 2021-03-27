Тренер Миная, трансфер Кухаревича, предварительный контракт Тайсона. Главные новости за 26 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 26 марта

Закарпатский "Минай" объявил, кто заменит Василия Кобина, недавно покинувшего пост главного тренера. Его место официально займет Николай Цымбал, который работал в штабе у экс-футболиста "Шахтера". Именно Цымбал, по данным пресс-службы, будет готовить команду к ближайшему туру УПЛ. Что интересно, долгое время в "Минай" сватали Александра Севидова. По информации ПРОФУТБОЛ Digital, Севидов будет занимать пост тренера-консультанта в "Минае" .

Еще одна украинская трансферная сага официально подошла к концу. Юное дарование "Руха" Николай Кухаревич нашел новый клуб - летом он перейдет в "Труа". Французская команда сейчас лидирует в Лиге 2 (аналог украинской первой лиге). Детали сделки пока что скрыты. Напомним, что зимой Кухаревича долго сватали в "Андерлехт", но переход сорвался.

Бразильский вингер Тайсон - главная персона в украинском информпространстве последних недель. Судя по всему, его переход в "Интерасьонал" согласован. Агент и представитель футболиста Альционе Дорнеллес подтвердил эту информацию бразильским СМИ. Судя по всему, предварительная сделка рассчитана до лета 2023-го. Сейчас Тайсон поругался с "Шахтером", отказался выходить на замену в игре с "Ромой", за что был сослан в дубль.

Сразу две украинские бригады арбитров будут работать на матчах отбора к Чемпионату мира 2022. В пятницу стало известно, что Екатерина Монзуль будет судить игру между Австрией и Фарерскими островами. Дата поединка - 28-е марта. Вторая бригада, во главе с Николаем Балакиным , обслужит встречу между Северной Македонией и Лихтенштейном. Игра также пройдет в воскресенье.

В пятницу была сыграна большая часть матчей 18-го тура украинской первой лиги. Два претендента на УПЛ, "Волынь" и "Верес", сумели добыть победы , укрепив свои позиции. "Черноморец", в день своего 85-летия, не сумел обыграть "Оболонь" - счет матча 1:1 . Остальные результаты следующие - "Николаев" обыграл "Альянс", "Кремень" и "Горняк-Спорт" сыграли вничью, "Полесье" и "Кристалл" поделили очки, а "ВПК-Агро" дожал "Авангард". Вчера "Металлист 1925" обыграл "Агробизнес".

УПЛ объявила итоги марта, раздав призы лучшему наставнику и лучшему футболисту. Первый приз забрал Мирча Луческу, вместе с которым киевское "Динамо" уверенно лидирует в украинском первенстве. А вот вторая награда ушла представителю нижней части таблицы. Лидер и капитан "Львова" Шина забрал приз. Во многом, судьбу этого предопределила игра бразильца против "Шахтера" - в той битве он отдал голевую, а после заработал и реализовал пенальти.