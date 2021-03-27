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Хавбек Миная Нуриев в старте сборной Азербайджана на игру против Катара

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Второй матч Анатолия в состав сборной

Хавбек Миная Нуриев в старте сборной Азербайджана на игру против Катара

фото - affa.az/ автор - неизвестен

Новина українською

Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира 2022-го года сборная Азербайджана сыграет на выезде против команды Катара. Начало встречи - 19:00.

В стартовом составе гостей на этот поединок выйдет атакующий полузащитник "Миная" Анатолий Нуриев.

Всего за национальную команду Азербайджана 24-летний хавбек провел 1 поединок. А в текущем сезоне в футболке украинского клуба Нуриев отыграл 19 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 8 забитых мячей.

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В статье: ФК Минай Национальная сборная Азербайджана Анатолий Нуриев
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