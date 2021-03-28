Кака мог перейти в Динамо, но Сабо сказал, бразилец не подходит для современного футбола

Бывший атакующий полузащитник Кака мог в свое время перейти не в "Милан", а в киевское "Динамо". Об этом сообщил журналист Алексей Андронов.

"В свое время "Динамо" предлагали Кака. Еще до "Милана". Знаете, что сказал Йожеф Сабо, принимавший решение? "Не подходит под требования современного футбола", – рассказал Андронов.

Напомним, бразилец перешел в стан "дьяволов" в 2003-м году и выиграл в составе "росонерри" Лигу чемпионов и "Золотой мяч" в 2007-м году.