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Кака мог перейти в Динамо, но Сабо сказал, бразилец не подходит для современного футбола

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Кака мог перейти в Динамо, но Сабо сказал, бразилец не подходит для современного футбола

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Бывший атакующий полузащитник Кака мог в свое время перейти не в "Милан", а в киевское "Динамо". Об этом сообщил журналист Алексей Андронов.

"В свое время "Динамо" предлагали Кака. Еще до "Милана". Знаете, что сказал Йожеф Сабо, принимавший решение? "Не подходит под требования современного футбола", – рассказал Андронов.

Напомним, бразилец перешел в стан "дьяволов" в 2003-м году и выиграл в составе "росонерри" Лигу чемпионов и "Золотой мяч" в 2007-м году.

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В статье: Кака Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
28.03.2021 в 23:22
Вобшэмто да.
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.03.2021 в 23:21
Вот поэтому Сабо ничего и не тренирует, а только п....т всегда невпопад. Бестолочь.
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VAO (Луганск)
28.03.2021 в 23:07
Бредовая новость. Кака еще играя в Бразилии уже был звездой на карандаше у топ клубов. ХЗ как его ДК могли предлагать)) Если только я не так понял и это в ДК предлагали Сабо купить Кака)
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alext1467 (Kiev)
28.03.2021 в 23:05
Зато его пачки "венгерских месси" регулярно подходили. которые даже в первой команде не играли и их никто не помнит.
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+1
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Просто Толик (Одесса)
28.03.2021 в 23:01
Повезло парню.
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0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.03.2021 в 23:10
Повезло - это тем кто за черножопец не играет :)
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0
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