Кака мог перейти в Динамо, но Сабо сказал, бразилец не подходит для современного футбола
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Бывший атакующий полузащитник Кака мог в свое время перейти не в "Милан", а в киевское "Динамо". Об этом сообщил журналист Алексей Андронов.
"В свое время "Динамо" предлагали Кака. Еще до "Милана". Знаете, что сказал Йожеф Сабо, принимавший решение? "Не подходит под требования современного футбола", – рассказал Андронов.
Напомним, бразилец перешел в стан "дьяволов" в 2003-м году и выиграл в составе "росонерри" Лигу чемпионов и "Золотой мяч" в 2007-м году.
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Комментарии (6)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
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