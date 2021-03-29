Угадайте футболиста по детской фотографии - квиз от UA-Футбол
Сумеете узнать всех?
Олександр Приходько
В сегодняшнем квизе мы предлагаем вам узнать известного игрока по его детскому фото. Всего будет дано 15 снимков будущих футболистов. В квизе будут попадаться как действующие футболисты, так и те, которые уже завершили карьеру.
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Комментарии (2)
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khatskevich_bog (Киев)
29.03.2021 в 11:52
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fcchauka (Днепр)
29.03.2021 в 11:48
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