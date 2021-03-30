Неудача молодежки, возвращение Степаненко, уход Агуэро из Сити. Главные новости за 29 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 29 марта

По информации СМИ, на этой неделе состоятся переговоры между "Шахтером" и "Интернасьоналом" по поводу трансфера 17-летнего защитника Тобиаса Винисиуса, который считается главным талантом бразильского клуба. Сообщается, что "Шахтер" готов заплатить за него 6 млн евро, "Интер" настаивает на 10-ти. Не исключено, что цену удастся сбить как раз за счет Тайсона. Впрочем, переехать в Украину Тобиас сможет только когда ему исполнится 18 - летом 2022-го.

Команда Руслана Ротаня сыграла третий матч в рамках Antalya Cup. На этот раз ее соперником была сборная Словакии. Основные события развернулись во втором тайме. Сине-желтые повели 2:0 после голов Мудрыка и Вьюннико, но Украина не только не удержала преимущество, но и проиграла в итоге 2:3. Добавим, что на сборах молодежная сборная (U-21) уступила Болгарии и сыграла вничью с Узбекистаном.

В понедельник "Шахтер" начал подготовку к следующему матчу - в рамках УПЛ против "Ворсклы". В общей группе впервые после длительной паузы уже работал Тарас Степаненко. Впрочем, пока неизвестно, когда именно опорный хавбек вернется на поле. Добавим, что он не играл с середины февраля.

Конечно, Серхио покинет клуб летом после окончания сезона. Десять лет аргентинец верой и правдой служил манчестерскому гранда. Именно он забил гол на 90+4-й минуте в ворота "Куинз Парк Рейнджерс" в последнем туре чемпионата 2011/12, что позволило горожанам выиграть матч и опередить МЮ в борьбе за чемпионство. Это было первое золото чемпионата для "Сити" с 1968 года. В общем, Агуэро четыре раза становился чемпионом АПЛ, является лучшим бомбардиром-легионером в истории лиги. В этом сезоне он должен выиграть пятый титул, к тому же команда Гвардиолы продолжает борьбу за Лигу Чемпионов. "Манчестер Сити" уже пообещал установить статую Агуэро и посвятят мозаику в академии.

По информации газеты Le Parisien, форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио. Летом он планирует сосредоточиться на решении своего будущего. В СМИ давно ходят слухи, что Килиан может сменить клуб, в частности, им активно интересуется мадридский "Реал".