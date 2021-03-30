Поражение молодежки, камбэк Степаненко и уход Агуэро. Главные новости за 29 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Шахтер" может включить в сделку Тайсона, чтобы подписать главного таланта "Интернасьоналя", но и это не все наши новости на сегодня. Очередная неудача молодежной сборной Украины, возвращения Тараса Степаненко к тренировкам, объявление от "Манчестер Сити" и решение Килиана Мбаппе по поводу Олимпийских игр. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.