Поражение молодежки, камбэк Степаненко и уход Агуэро. Главные новости за 29 марта. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеНеудача молодежки, возвращение Степаненко, уход Агуэро из Сити. Главные новости за 29 марта
"Шахтер" может включить в сделку Тайсона, чтобы подписать главного таланта "Интернасьоналя", но и это не все наши новости на сегодня. Очередная неудача молодежной сборной Украины, возвращения Тараса Степаненко к тренировкам, объявление от "Манчестер Сити" и решение Килиана Мбаппе по поводу Олимпийских игр. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
30.03.2021 в 11:00
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