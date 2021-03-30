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Поражение молодежки, камбэк Степаненко и уход Агуэро. Главные новости за 29 марта. Аудио

Общие новости
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Поражение молодежки, камбэк Степаненко и уход Агуэро. Главные новости за 29 марта. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеНеудача молодежки, возвращение Степаненко, уход Агуэро из Сити. Главные новости за 29 марта

"Шахтер" может включить в сделку Тайсона, чтобы подписать главного таланта "Интернасьоналя", но и это не все наши новости на сегодня. Очередная неудача молодежной сборной Украины, возвращения Тараса Степаненко к тренировкам, объявление от "Манчестер Сити" и решение Килиана Мбаппе по поводу Олимпийских игр. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
30.03.2021 в 11:00
наконец то молодёжка избавиться от ФИЗРУКА РОТАНЯ --какой он тупой и жадный--бабки на 1 месте
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