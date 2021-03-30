Шевченко: Возвращение Ярославского? Думаю, это пойдет только на пользу украинскому футболу
Наставник национальной команды рад такой новости
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал желание Александра Ярославского вернуть Харькову "Металлист".
"В 2012 году Ярославский ушел и, я так понимаю, продал клуб. Пришел новый функционер. И это была трагедия, что случилось с командой. Я помню "Металлист". Серьезный клуб с хорошими игроками, с амбициями.
Я рад. Слышу хорошие новости: Александр Ярославский возвращается. Думаю, это пойдет только на пользу украинскому футболу, Харькову. Сборная Украины очень много игр проводила в Харькове. Мы чувствовали, насколько не хватает настоящего европейского футбола Харькову. Это прекрасный город с отличной инфраструктурой, с хорошим стадионом, с огромными традициями.
Я рад, что Ярославский вернулся. Смотря даже его интервью, я вижу, что в нем зажегся огонек вернуть прежде всего городу, людям мечту. Каждый из них соскучился за ней. Это очень хорошо, приветствую это. И всячески буду поддерживать всегда такие инициативы", - сказал Шевченко.
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