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Игорь Суркис поддержал Миколенко после матча против Финляндии

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(3 голосов)

Президент "Динамо" выразил ему свою поддержку

Игорь Суркис поддержал Миколенко после матча против Финляндии

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после матча сборной Украины против Финляндии (1:1) поддержал защитника национальной команды Виталия Миколенко. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

"То, что произошло позавчера, – это просто несчастье. Но это несчастье, которое должно мотивировать. Я хочу очень сильно поддержать Миколенко. Я ему вчера написал смс, выразил свою поддержку. Он мне ответил, поблагодарил.

Я знаю, что президент "Динамо" с ним общался, и так же выразил ему свою поддержку. И все футболисты сборной", – сказал Цыганык.

Напомним, что в конце матча с Финляндией 21-летний защитник получил прямую красную карточку, после чего Финляндия сравняла счет. Также добавим, что футболист покинул расположение сборной Украины.

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В статье: Игорь Суркис Украина Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
Цыганык Live

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Комментарии (8)
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MaximSK (Киев)
30.03.2021 в 11:19
Все круто, но как теперь исправит ситуацию и пройти в ЧМ? В лучшем случае займем второе место, а там в плей-офф будет мясорубка, туда могут попасть Нидерланды, Хорватия и Испания. С финами и боснийцами надо было брать 10 очков чтобы бороться с Францией за первое место, и с Францией 2 раза вничью сыграть, и то этого может быть недостаточно.
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0
0
Динамист (Киев)
30.03.2021 в 10:54
Что вы как черти на парня накинулись.Ему 21 год реально парня поддержать надо.А если у armik (Киев) тебя теща поросторопней вот и привези ее на просмотр,мало ли может действительно подойдет.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 10:38
И куда эти поддержки запихнете в конце отбора, когда очков не хватит для выхода из группы?
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0
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.03.2021 в 10:27
А потом ещё он говорил, что не переживай, у нас блат и ты опять туда сразу вернёшься в старт! Только это не написали(
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0
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.03.2021 в 10:53
А потом еще ясно, что у таких как ты мозги никогда не появятся, от слова НИКОГДА!
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+1
0
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armik (Киев)
30.03.2021 в 10:13
Хай поддержит мою тещу, желательно материально.Она поразторопней будет.
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+1
-5
ElvisSuperStar007 (Хуст)
30.03.2021 в 09:58
а просто не ставить его на эту позицию не пробовали? чел уже три привоза сделал , тупо не его зона, давайте Трубина в нападение отпрвавьте посмотрю что с этого будет
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+2
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.03.2021 в 10:27
может вместо Миколенко поставить Марлоса? - он же тоже сможет пройти по флангу и сделать прострел в штрафную соперника (если сил хватит добежать...).
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+3
0


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