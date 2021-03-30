Игорь Суркис поддержал Миколенко после матча против Финляндии

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после матча сборной Украины против Финляндии (1:1) поддержал защитника национальной команды Виталия Миколенко. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

"То, что произошло позавчера, – это просто несчастье. Но это несчастье, которое должно мотивировать. Я хочу очень сильно поддержать Миколенко. Я ему вчера написал смс, выразил свою поддержку. Он мне ответил, поблагодарил.

Я знаю, что президент "Динамо" с ним общался, и так же выразил ему свою поддержку. И все футболисты сборной", – сказал Цыганык.