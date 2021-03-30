Ушел из жизни вице-президент Динамо Михаил Петрошенко

Сегодня, 30 марта, на 82-м году жизни умер вице-президент "Динамо" по вопросам строительства Михаил Петрошенко. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

В киевском клубе он занимался вопросами строительства. Под руководством Петрошенка было реализовано строительство динамовской базы, детской школы, клубного манежа и множества других инфраструктурных проектов.

Соболезнования родным и близким умершего выразил президент "Динамо" Игорь Суркис.