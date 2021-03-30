Ушел из жизни вице-президент Динамо Михаил Петрошенко
В киевском клубе он занимался вопросами строительства
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 30 марта, на 82-м году жизни умер вице-президент "Динамо" по вопросам строительства Михаил Петрошенко. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
В киевском клубе он занимался вопросами строительства. Под руководством Петрошенка было реализовано строительство динамовской базы, детской школы, клубного манежа и множества других инфраструктурных проектов.
Соболезнования родным и близким умершего выразил президент "Динамо" Игорь Суркис.
"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Михаила Тимофеевича Петрошенко, выражаю искренние соболезнования его родным и близким.
Жизненный путь Михаила Тимофеевича стал образцом для целых поколений наших соотечественников. Михаил Петрошенко профессионально и ответственно выполнял свою миссию – участвовал в развитии украинского государства и нашего клуба. Михаил Тимофеевич был профессионалом высочайшего уровня и человеком с большой буквы. Его целеустремленность, мудрость и порядочность многие годы служили во благо Украине и киевскому "Динамо".
Светлая память о Михаиле Тимофеевиче навсегда останется в наших сердцах", – сказал Игорь Суркис.
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