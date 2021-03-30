Экс-полузащитник Шахтера будет комментировать на бразильском телевидении

Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Бразилии Элано принял предложение бразильской телекомпании SBT прокомментировать два ближайших матча "Сантоса" в Кубке Либертадорес против аргентинского "Сан-Лоренс".

Поединки состоятся 6 и 13 апреля.

В настоящий момент 39-летний Элано пребывает без работы после увольнения в ноябре минувшего года с поста главного тренера "Фигейренсе".

Отмечается, что для бразильца это будет не первый опыт работы на телевидении. До начала тренерской карьеры он уже был участником различных шоу на футбольную тематику, но никогда не занимался комментированием матчей.

Напомним, что в составе донецкого клуба Элано выступал с 2005 по 2007 годы. Также он защищал цвета "Манчестер Сити", "Галатасарая" и "Сантоса".