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Травмы Коноплянки и RL9, гол Жерсона и проигрыш России. Главные новости за 30 марта. Аудио

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Травмы Коноплянки и RL9, гол Жерсона и проигрыш России. Главные новости за 30 марта. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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Разгромное поражение белорусов и проигрыш россиян в рамках отбора на ЧМ-2022, но и это не все наши новости на сегодня. Хороший матч на международном уровне от игрока "Зари", гол вингера "Динамо" в ворота Португалии, пресс-конференция Андрея Николаевича Шевченко, повреждения нападающего сборной Польши Роберта Левандовского и полузащитника "сине-желтых" Евгения Коноплянки. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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