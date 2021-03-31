Женская сборная Украины назвала состав на матч с Северной Ирландией

5 апреля в Киеве женская сборная Украины по футболу начнет подготовку к матчам плей-офф чемпионата Европы-2022.

Главный тренер женской команды Наталья Зинченко назвала список, вызванных на учебно-тренировочный сбор.

Согласно медицинскому протоколу, перед началом сбора на всех представителей сборной команды ожидает двойное ПЦР-тестирование COVID-19 (за три дня до начала события и в день съезда команды).

Состав национальной женской сборной Украины:

Вратари: Ирина Санина ("Жилстрой-1" Харьков), Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук (обе - "Жилстрой-2" Харьков), Алла Герасимчук ("Хайяса", Армения).

Защитники: Дарья Кравец ("Реймс", Франция), Любовь Шматко, Анастасия Воронина, Анна Петрик, Ольга Басанская (все - "Жилстрой-1" Харьков), Ирина Подольская, Анастасия Филенко (обе - "Жилстрой-2" Харьков ).

Полузащитники: Ольга Овдийчук, Дарья Апанащенко, Ольга Бойченко (все - "Жилстрой-1" Харьков), Тамила Химич ( "Сплит", Хорватия), Ия Андрущак, Натия Панцулая, Яна Калинина, Вероника Андрухив, Яна Малахова (все - "Жилстрой-2" Харьков).

Нападающие: Надежда Кунина, Анна Воронина (обе - "Жилстрой-1" Харьков), Николь Козлова ("Вирджиния Тех" США), Роксолана Кравчук ("Жилстрой-2" Харьков).

ЧЕ-2022 среди женских команд. Плей-офф

Украина - Северная Ирландия

Португалия - Россия

Чехия - Швейцария

Первый матч плей-офф, Украина - Северная Ирландия, состоится в Ковалевке на стадионе "Колос" 9 апреля (начало - в 19.00), ответный - 13 апреля в Белфасте на стадионе "Сивью" (21.45 по киевскому времени).

Напомним, что в заключительном поединке группового раунда квалификации Евро-2022 "сине-желтые" победили команду Черногории (2:1). Эта победа позволила украинкам занять второе место в группе и продолжить борьбу за выход в финальный турнир в плей-офф.