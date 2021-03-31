Угадайте команду по футболистам - квиз от UA-Футбол
Сможете дать все правильные ответы?
Сегодня мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните карьеры известных футболистов. Вам будет дано трех игроков, а вам за три минуты надо указать клуб, за который все они играли.
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