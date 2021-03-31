  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Угадайте команду по футболистам - квиз от UA-Футбол
В тренде

Угадайте команду по футболистам - квиз от UA-Футбол

Общие новости
(1 голосов)

Сможете дать все правильные ответы?

Угадайте команду по футболистам - квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните карьеры известных футболистов. Вам будет дано трех игроков, а вам за три минуты надо указать клуб, за который все они играли.

Читайте такжеУгадайте футболиста по детской фотографии - квиз от UA-Футбол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...