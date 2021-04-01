Третья ничья Украины, переход Тайсона и детали ЕВРО. Главные новости за 31 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 31 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Украина не смогла обыграть Казахстан, но и это не все наши новости на сегодня. Остальные результаты отбора на ЧМ-2022 в рамках игрового дня, обмен для "Шахтера" с участием Тайсона, матч лидеров в Первой лиге, поблажки от УЕФА на ЕВРО и итоги группового раунда чемпионата Европы U-21. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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