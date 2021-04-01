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Катастрофа сборной Украины, Лучи ждет суд, мыльный пузырь Вереса | ТаТоТаке №217

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Катастрофа сборной Украины, Лучи ждет суд, мыльный пузырь Вереса | ТаТоТаке №217

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№217) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков пытаются найти причины позорного результата Украины в матче против Казахстана: Кто виноват? Что делать? Куда бежать?

Кроме того, в выпуске ведущие обсуждают горячие детали скандала Гельзина и Лучи, жесткая критика "Вереса", сравнение Степаненко и Сидорчука, а также на связи Александр Филиппов - прямо из Бельгии.

  • Что светит Украине дальше?
  • Кто лучше: Сидорчук или Степаненко?
  • Новый инсайд про Гельзина
  • Жареная информация о Лучи
  • Что с Филипповым?
  • Сенькив сначала хвалит, а потом разносит Верес
  • Опять о Гельзине. Все будет Одесса?

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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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