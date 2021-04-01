Катастрофа сборной Украины, Лучи ждет суд, мыльный пузырь Вереса | ТаТоТаке №217
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№217) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков пытаются найти причины позорного результата Украины в матче против Казахстана: Кто виноват? Что делать? Куда бежать?
Кроме того, в выпуске ведущие обсуждают горячие детали скандала Гельзина и Лучи, жесткая критика "Вереса", сравнение Степаненко и Сидорчука, а также на связи Александр Филиппов - прямо из Бельгии.
- Что светит Украине дальше?
- Кто лучше: Сидорчук или Степаненко?
- Новый инсайд про Гельзина
- Жареная информация о Лучи
- Что с Филипповым?
- Сенькив сначала хвалит, а потом разносит Верес
- Опять о Гельзине. Все будет Одесса?
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Источник:ТаТоТаке
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