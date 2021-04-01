Катастрофа сборной Украины, Лучи ждет суд, мыльный пузырь Вереса | ТаТоТаке №217

В новом выпуске ТаТоТаке (№217) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков пытаются найти причины позорного результата Украины в матче против Казахстана: Кто виноват? Что делать? Куда бежать?

Кроме того, в выпуске ведущие обсуждают горячие детали скандала Гельзина и Лучи, жесткая критика "Вереса", сравнение Степаненко и Сидорчука, а также на связи Александр Филиппов - прямо из Бельгии.