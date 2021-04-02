Рамос не сыграет с Ливерпулем, турне агента Холанда, штраф для Гельзина. Главные новости за 1 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 1 апреля

“Шахтер” начал переговоры с бразильским “Интернасьоналем” по трансферу правого защитника Винисиуса Тобиаса. Как сообщает Globo, “горняки” предложили за 17-летнего футболиста четыре млн евро. Rádio Bandeirantes указывает другую цену – 5.5 млн. В любом случае, “Интернасьональ” хочет получить за Винисиуса десять млн евро. Переговоры между клубами продолжаются.

Заседание КДК УАФ по делу поведения Владислава Гельзина после матча с “Шахтером” было перенесено второй раз. Вероятно, оно состоится через неделю, в следующий четверг. Президент “Олимпика” не будет дисквалифицирован пожизненно, чего требовал глава Комитета этики и честной игры УАФ Баранка. Скорее всего, Гельзину присудят большой денежный штраф, пишет Sport.ua. Также КДК УАФ рассматривает инцидент в 16-м туре УПЛ, когда Гельзин указывал на предвзятость арбитров в матче с “Олимпика” с “Минаем”.

Капитана мадридского “Реала” Серхио Рамос вернулся из расположения сборной Испании с мышечной травмой. По оценке испанских СМИ, 35-летнему защитнику понадобится приблизительно месяц на восстановление. Таким образом Рамос не сыграет в двух матчах четвертьфинала Лиги чемпионов с “Ливерпулем” и пропустит Эль Класико с “Барселоной”.

Суперагент Мино Райола занимается поисками нового клуба для норвежского бомбардира “Боруссии” Дортмунд Эрлинга Холанда. В четверг Райола и отец игрока Альф-Инге Холанд побывали в Барселоне и в Мадриде, где встретились с представителями испанских топ-клубов. Как информирует Mundo Deportivo, в ближайшее время Райола и Холанд-старший намерены отправиться в Лондон на переговоры с “Челси”, “Ливерпулем”, “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед”. Позиция “Боруссии” Дортмунд остается неизменной – ближайшим летом Холанд не продается.

“Шахтер” продолжает подготовку к игре УПЛ с "Ворсклой". Вчера к "горнякам" присоединились игроки сборной Украины, сегодня вернется в Киев из расположения сборной Израиля Манор Соломон. По-прежнему не изменилась ситуация с бразильским легионером Тайсоном. Футболист тренируется в дубле и к матчу с "Ворсклой" готовиться с основой не будет.