  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Lifestyle? Стали известны подробности запуска клубного телеканала Динамо
В тренде

Lifestyle? Стали известны подробности запуска клубного телеканала Динамо

Общие новости
(1 голосов)

Канал получил латвийскую лицензию

Lifestyle? Стали известны подробности запуска клубного телеканала Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Как сообщалось ранее киевское "Динамо" запустит клубный телевизионный канал. В конце марта регулятор внес его в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Канал получил иностранную лицензию - латвийскую.

"Dynamo Kyiv TV" будет вести круглосуточное вещание на украинском и русском языках одновременно в качестве - HD и SD. Его представила компания "Поверхность-инвест".

"Мы представим канал на территории Украины и занимаемся его адаптацией на украинский язык. Также помогаем партнерам из Латвии с продакшеном на территории Украины. Мы хотели получить лицензию на весь мир, потому что канал ориентируется на разные страны.

Планируется, что он будет также вещать в странах Балтии, Беларуси, Молдове. Он будет интересен для бывших граждан Украины, которые переехали в Австралию, Канаду, США, Израиль, Испанию и тому подобное. Владелец "Dynamo Kyiv TV" - иностранная компания, ведь в канал инвестировали компании из Латвии и Швейцарии. И, конечно, сам клуб.

Канал будет не узкоспециализированным для мужской аудитории, а привлечет и женщин. Кроме спортивных трансляций, планируются развлекательные проекты и спортивный кинопоказ. Бывшие КВНщики и партнеры клуба - торговая марка "Фаворит" - снимать проекты с участием семей футболистов "Динамо". Как футболисты живут, какие отношения у них с женами и детьми. У нас много идей, партнеров и спонсоров. Запустим и проекты на Новый год.

Клуб будет выставлять на тендер права на следующий сезон. Все каналы и платформы смогут предоставить свои предложения. Будут ли это эксклюзивные трансляции, будет зависеть от политики продажи прав и тех предложений, которые поступят. Как во всем мире. И если не будет хороших предложений от сторонних вещателей, то клуб может решить транслировать матчи в платном телевидении. Но, повторяю, права стоит выставлять для всех", - рассказал руководитель группы компаний "Поверхность" Виктор Самойленко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) FC Dynamo Kyiv TV
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Detector Media

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...