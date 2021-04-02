Матеус: Костяк Днепра зарождался при Рамосе, но Маркевич довел команду до совершенства

Экс-форвард " Днепра " Матеус рассказал о тренерских методах работы Хуанде Рамоса и Мирона Маркевиче, а также вспомнил о поражении от "Севильи" (2:3) в финале Лиги Европы.

- Почему Маркевичу удалось реализовать мечту, а Рамосу нет? И считаете ли вы, что заслуга в выходе финал немалая и Рамоса?

- Фрагментарно — да. Все-таки костяк команды зарождался при Рамосе, он объединил эту группу игроков. Но Маркевич довел эту команду до совершенства. Атмосфера в коллективе при Маркевиче стала семейной, мы выходили на общие ужины. Маркевич больше и теплее общался с игроками, он был ближе к коллективу. Маркевич был полностью вовлечен в тренировочный процесс, каждый день общался с игроками, шутил – ощущалась домашняя уютная атмосфера. Важно отметить и тот факт, что команда из года в год росла. Это тоже важный фактор. Мы созревали и становились лучше и в конце концов написали красивую историю "Днепра".

- Какой вещицы не хватило "Днепру", чтобы победить "Севилью"?

- С кем бы я ни говорил из участников того финала, все сходятся к одному: все три мяча "Севилья" забила через центральную ось. Как-то все нелогично и необъяснимо вышло. Все три мяча в финале — и все сквозь центральную ось. То ли мы слишком сфокусировались на фланговой игре и оставили без внимания игроков середины поля и центральных защитников, я не знаю. "Севилья" умело этим воспользовалась, и Кубок уехал в Испанию.