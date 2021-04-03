Ожидаемый успех Днепра-1, неожиданные проблемы Миная. Главные новости за 2 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 2 апреля

Закарпатский "Минай", который на финише сезона должен вовсю бороться за сохранение места в элите, могут ожидать серьезные проблемы, зашедшие с тыла. Точнее говоря, со стороны СНБО. Второго апреля десять украинских контрабандистов попали под санкции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что активы и счета этих людей заблокированы. В списке этих лиц оказался владелец "Миная" Валерий Пересоляк. Клуб пока что не давал никаких комментариев.

Матч в Днепре, в котором местный клуб принимал ФК "Львов", открывал программу 20-го тура украинского первенства. К сожалению для зрителей, особой борьбы на поле не было. В первом тайме хозяева усилиями Чуже открыли счет, а после двух желтых, показанных Эрнесту Антви, получили численный перевес. Во втором тайме "Днепр-1" сначала забил трижды, после пропустил с пенальти, а юный бразилец Вагнер на предпоследней минуте установил окончательный счет - 5:1. Команда Йовичевича имеет в своем активе 25 очков, "Львов" - 15.

Отстранение Евгения Селезнева - одна из самых громких тем зимы в украинском футболе. Именитый форвард проходил сборы с "Колосом" в Турции, после чего был преждевременно отправлен в Киев. Ходило много слухов, что решение лично принял Руслан Костышин, а президент клуба Андрей Засуха, пытался антагонистов помирить. Последний в пятницу дал большое интервью Виктору Вацко, в котором затронул жаркую тему. Он заявил, что не хотел давать огласку этой ситуации, но после постоянных заявлений Селезнева на разных передачах, уже не сможет взять его обратно. Помимо этого Засуха акцентировал внимание на том, что выполнит все обязательства перед Селезневым по его контракту.

Интересные новости появились за рубежом. По данным портала Don Balоn, украинский голкипер Андрей Лунин привлек внимание не самых последних европейских команд - "Боруссии" и "Тоттенхэма". Источник уверяет, что интерес касается не только аренды, но и полноценного перехода, но до каких-то переговоров дело еще не дошло. Лунин заинтересован в том, чтобы сменить команду, ведь весь сезон вынужден сидеть за спиной Куртуа в "Реале", из-за чего уже потерял место в сборной и может пропустить Евро-2020.

Ближайшим летом донецкий "Шахтер" намерен заполучить бразильского защитника Винисиуса Тобиаса, играющего сейчас за "Интернасьонал". По данным Internacional Time Line, украинский клуб предложил за фулбека четыре миллиона и получил мгновенный отказ. Сторона из-за океана намерена получить не менее десяти. Ранее была информация, что "Шахтер" преждевременно отпустит в Бразилию Тайсона, чтобы получить на Тобиаса определенную скидку. Информацию в пятницу успел подтвердить Александр Денисов .

Английская Премьер-Лига назвала лучшего тренера и лучшего футболиста по итогам марта. Награды распределились следующим образом. Приз лучшего наставника первого весеннего месяца отправился в Лондон, где его получил Томас Тухель. При нем в марте "Челси" дважды победил, один раз сыграл вничью и сумел вернуться в топ-4. А вот лучший игрок марта защищает цвета "Лестера". Форвард Келечи Ихеаначо показал шикарный результат, забив пять голов в трех играх.