Панков: Была крутая идея устроить поединок Милевского с Бойко по правилам бокса без шлемов

Бывший агент Дениса Бойко и нынешний представитель Артема Милевского Александр Панков выразил свое решение конфликтной ситуации между игроками:

"У меня была крутая идея, устроить поединок Милевского с Бойко по правилам бокса. Без шлемов. Собрать людей, пригласить зрителей. Сделать это в живописном месте, в каком-нибудь парке. Они без маек, дуэль взглядов, взвешивания. А потом пошел - три раунда по три минуты.

Возвращение Бойко в Динамо - мой первый трансфер. Это зима 2009/2010. Мы не ссорились с ним. Просто Денис перестал платить деньги, которые он обещал, и пошел к другому агенту. И прикрылся им. Но натянутые отношения Артема с ним никак с этой ситуацией не связаны", - сказал Александр.