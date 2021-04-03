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Панков: Была крутая идея устроить поединок Милевского с Бойко по правилам бокса без шлемов

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Хотел сделать шоу

Панков: Была крутая идея устроить поединок Милевского с Бойко по правилам бокса без шлемов

dynamo.kiev.ua / Автор невідомий

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Бывший агент Дениса Бойко и нынешний представитель Артема Милевского Александр Панков выразил свое решение конфликтной ситуации между игроками:

"У меня была крутая идея, устроить поединок Милевского с Бойко по правилам бокса. Без шлемов. Собрать людей, пригласить зрителей. Сделать это в живописном месте, в каком-нибудь парке. Они без маек, дуэль взглядов, взвешивания. А потом пошел - три раунда по три минуты.

Возвращение Бойко в Динамо - мой первый трансфер. Это зима 2009/2010. Мы не ссорились с ним. Просто Денис перестал платить деньги, которые он обещал, и пошел к другому агенту. И прикрылся им. Но натянутые отношения Артема с ним никак с этой ситуацией не связаны", - сказал Александр.

Конфликт между футболистами связан с игрой в карты. Однажды Бойко смухлевал, но потом извинился. В дальнейшем он продолжил игру за столом с партнерами по команде. Однако, Милевскому это очень не понравилось и он его обозвал крысой. Отметим, что самого Артема не было во время этого инцидента.

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В статье: Артем Милевский Денис Бойко Александр Панков
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Источник:
Sport Arena

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