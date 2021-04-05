Феномен Луческу, Минаю плевать на санкции, Шахтер нашел замену Додо? | ТаТоТаке №218

В новом выпуске ТаТоТаке (№218) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков обсуждают 20-й тур УПЛ, где почти окончательно умерла чемпионская интрига. Как "Динамо" удалось вырвать победу в "Александрии"? Ожил ли "Шахтер", преодолев "Ворсклу"? Что будет с "Минаем" и кто там вообще рулит?

Кроме того в выпуске ведущие анализирует другие матчи УПЛ, новый бразилец в "Шахтере", очередной скандал в Первой лиге и детали восстановления Никиты Бурды.