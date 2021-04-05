Феномен Луческу, Минаю плевать на санкции, Шахтер нашел замену Додо? | ТаТоТаке №218
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№218) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков обсуждают 20-й тур УПЛ, где почти окончательно умерла чемпионская интрига. Как "Динамо" удалось вырвать победу в "Александрии"? Ожил ли "Шахтер", преодолев "Ворсклу"? Что будет с "Минаем" и кто там вообще рулит?
Кроме того в выпуске ведущие анализирует другие матчи УПЛ, новый бразилец в "Шахтере", очередной скандал в Первой лиге и детали восстановления Никиты Бурды.
- Шахтер ожил!
- Днепр-1 даже не вспотел
- Заря отдохнула во Львове
- Судейский скандал тура
- А где Гельзин?
- Минай - финиш? Все о контрабанде
- Еще один бразилец в Шахтере
- Очередной скандал в первой лиге
- Что с Бурдой? Эксклюзивное видео
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Источник:ТаТоТаке
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