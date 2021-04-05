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Феномен Луческу, Минаю плевать на санкции, Шахтер нашел замену Додо? | ТаТоТаке №218

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Феномен Луческу, Минаю плевать на санкции, Шахтер нашел замену Додо? | ТаТоТаке №218

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№218) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков обсуждают 20-й тур УПЛ, где почти окончательно умерла чемпионская интрига. Как "Динамо" удалось вырвать победу в "Александрии"? Ожил ли "Шахтер", преодолев "Ворсклу"? Что будет с "Минаем" и кто там вообще рулит?

Кроме того в выпуске ведущие анализирует другие матчи УПЛ, новый бразилец в "Шахтере", очередной скандал в Первой лиге и детали восстановления Никиты Бурды.

  • Шахтер ожил!
  • Днепр-1 даже не вспотел
  • Заря отдохнула во Львове
  • Судейский скандал тура
  • А где Гельзин?
  • Минай - финиш? Все о контрабанде
  • Еще один бразилец в Шахтере
  • Очередной скандал в первой лиге
  • Что с Бурдой? Эксклюзивное видео

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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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