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Стало известно, под какие санкции попал президент Миная

Общие новости
(1 голосов)

Ограничения будут действовать 3 года

Стало известно, под какие санкции попал президент Миная

Новина українською

Стало известно, под какие санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины попал президент "Миная" Валерий Пересоляк, как один из топ-10 украинских контрабандистов.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Санкции:

  • блокировка активов;
  • ограничение торговых операций;
  • ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
  • запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины;
  • полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;
  • запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства;
  • прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.

Ограничения будут действовать 3 года.

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В статье: ФК Минай Валерий Пересоляк
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Источник:
president.gov.ua

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Комментарии (11)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.04.2021 в 12:25
Входить до десятки найбільших контрабандистов України і замість кримінального терміну --- санкції. Оце країна!
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+1
0
football_soccer (Украина)
05.04.2021 в 12:25
какой-то цирк. Если вводят санкции , значит есть нарушение закона. Если есть нарушение закона, значит должен быть суд и тюрьма. А тут шо? На деле ввели санкции, которые вообще до одного места, и человек спокойно себе гуляет на свободе. Правосудие Шрёдингера получается, человек одновременно наказан и в тоже время - нет
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.04.2021 в 12:15
А що там з Коломойшею? Санкції будуть чи це потужний бізнесмен?
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.04.2021 в 12:27
Пес на господаря не гавкає.
Ответить
+1
0
TarasLviv2019 (LVIV)
05.04.2021 в 12:00
Походу Рух врятовано від вильоту
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.04.2021 в 11:57
Круасан
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
05.04.2021 в 11:48
повезло не посадили а растреляли условно
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.04.2021 в 12:02
Реально, странное наказание для неиностранца :)
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.04.2021 в 11:27
Интересно, а ввоз Милевского - это тоже контрабанда или нет?)))
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+4
0
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Просто Квашин (Харьков)
05.04.2021 в 11:31
..это было "до" ....
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+1
-1
Roman Zett (Poltava)
05.04.2021 в 12:11
Милевский по документам прошёл как белорусская молочка))
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+2
0


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