Стало известно, под какие санкции попал президент Миная

какой-то цирк. Если вводят санкции , значит есть нарушение закона. Если есть нарушение закона, значит должен быть суд и тюрьма. А тут шо? На деле ввели санкции, которые вообще до одного места, и человек спокойно себе гуляет на свободе. Правосудие Шрёдингера получается, человек одновременно наказан и в тоже время - нет