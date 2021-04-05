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"Наших уже берут как лучших" - Зеленский заявил, что украинская полиция будет работать на ЧМ-2022 в Катаре

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(7 голосов)

Итоги поездки президента в Катар

"Наших уже берут как лучших" - Зеленский заявил, что украинская полиция будет работать на ЧМ-2022 в Катаре

Голос UA

Новина українською

Украинские полицейские будут обеспечивать порядок во время проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя результаты своей поездки в Катар.

"В следующем году будет чемпионат мира по футболу в государстве Катар и наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасности на улицах Катара в течение чемпионата мира... Наших уже берут как лучших", - заявил Зеленский.

Напомним, что ЧМ в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022.

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В статье: Владимир Зеленский
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Комментарии (5)
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Kristo (Львов)
05.04.2021 в 18:39
Бред....
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vgolovan (полтава)
05.04.2021 в 18:39
акто же тогда худшие
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Очманілий Заєць (Odessa)
05.04.2021 в 18:38
Блазень продовжує блазнювати.
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avatar
c99baf (Харьков)
05.04.2021 в 18:38
Ну да,наш "мусорский" опыт кстати...
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0
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storm_ua (Николаев)
05.04.2021 в 18:26
Опять новости от морозючки?
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0
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