"Наших уже берут как лучших" - Зеленский заявил, что украинская полиция будет работать на ЧМ-2022 в Катаре
Итоги поездки президента в Катар
Голос UA
Украинские полицейские будут обеспечивать порядок во время проведения в Катаре
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя результаты своей поездки в Катар.
"В следующем году будет чемпионат мира по футболу в государстве Катар и наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасности на улицах Катара в течение чемпионата мира... Наших уже берут как лучших", - заявил Зеленский.
Напомним, что ЧМ в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022.
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Источник:Українська правда
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Комментарии (5)
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Kristo (Львов)
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vgolovan (полтава)
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