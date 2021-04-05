"Наших уже берут как лучших" - Зеленский заявил, что украинская полиция будет работать на ЧМ-2022 в Катаре

Украинские полицейские будут обеспечивать порядок во время проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя результаты своей поездки в Катар.

"В следующем году будет чемпионат мира по футболу в государстве Катар и наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасности на улицах Катара в течение чемпионата мира... Наших уже берут как лучших", - заявил Зеленский.

Напомним, что ЧМ в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022.