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Зеленский готов поделиться с Катаром опытом проведения Евро-2012 и финала ЛЧ

Общие новости
(3 голосов)

Президент съездил в Катар и готов делиться опытом

Зеленский готов поделиться с Катаром опытом проведения Евро-2012 и финала ЛЧ

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя результаты своей поездки в Катар, рассказал о том, какой вклад может сделать Украина в проведение ЧМ-2022 в этой стране.

"Залогом настоящего праздника для болельщиков станет профессиональный менеджмент и традиционное гостеприимство Катара. Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований. В частности, в 2012 году мы принимали чемпионат Европы по футболу, а в 2019 году (на самом деле в 2018-м – прим.) в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов.

Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами. Это могут быть и чисто технические аспекты, и вопросы безопасности. Также украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов к чемпионату мира", – сказал Зеленский.

Напомним, что ЧМ в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022. Ранее также Зеленский заявлял, что украинские полицейские будут обеспечивать порядок во время проведения Мундиаля.

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В статье: Владимир Зеленский
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Комментарии (4)
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Vantala (Kharkiv)
05.04.2021 в 22:08
Я уже вижу советы от зелёного: "провести чемпионат - легко. для начала вам нужен рояль..."
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
05.04.2021 в 21:36
СБУ не едит а полиция поедит--класс
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.04.2021 в 21:27
Інфраструктурою теж поділиться? Чи може Донбасс-Арену покаже?
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.04.2021 в 21:15
Пусть поделится опытом, как ..уем играть на пианино...
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+5
0


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