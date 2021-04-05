Зеленский готов поделиться с Катаром опытом проведения Евро-2012 и финала ЛЧ

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя результаты своей поездки в Катар, рассказал о том, какой вклад может сделать Украина в проведение ЧМ-2022 в этой стране.

"Залогом настоящего праздника для болельщиков станет профессиональный менеджмент и традиционное гостеприимство Катара. Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований. В частности, в 2012 году мы принимали чемпионат Европы по футболу, а в 2019 году (на самом деле в 2018-м – прим.) в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами. Это могут быть и чисто технические аспекты, и вопросы безопасности. Также украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов к чемпионату мира", – сказал Зеленский.