Зеленский готов поделиться с Катаром опытом проведения Евро-2012 и финала ЛЧ
Президент съездил в Катар и готов делиться опытом
fcdynamo.kiev.ua
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя результаты своей поездки в Катар, рассказал о том, какой вклад может сделать Украина в проведение
"Залогом настоящего праздника для болельщиков станет профессиональный менеджмент и традиционное гостеприимство Катара. Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований. В частности, в 2012 году мы принимали чемпионат Европы по футболу, а в 2019 году (на самом деле в 2018-м – прим.) в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов.
Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами. Это могут быть и чисто технические аспекты, и вопросы безопасности. Также украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов к чемпионату мира", – сказал Зеленский.
Напомним, что ЧМ в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022. Ранее также Зеленский заявлял, что
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