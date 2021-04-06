Лидерство Вереса и Черноморца, риск Барсы, тучи над Пирло. Главные новости за 5 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 5 апреля

По информации Игоря Цыганыка, ФИФА направила письмо Украинской ассоциации футбола, в котором сообщила о запрете для Макса Килмана - защитника английского "Вулверхэмптон" - выступать за сборную Украины. Как сообщалось ранее, все дело в том, что Килман свое время сыграл несколько матчей за футзальную сборную Англии. Поэтому выступать за сборную другой страны то ли по футболу, то ли по футзалу или даже пляжному футболу он уже не может. По словам Цыганыка, Килман был серьезно настроен сыграть за сине-желтых, но вопрос уже закрыт.

В Первой украинской лиге был сыгран 20-й тур. "Черноморец" разгромил "Прикарпатье" 3:0, а "Верес" одержал волевую победу над "Кремнем" 1:2. Эти результаты позволили одесситам и ровенчанам увеличить преимущество над преследователями, ведь "Агробизнес" и "Волынь" сыграли вничью 0:0. Аналогичным образом завершился матч "Полесье" с "Металлистом 1925". Харьковчане отстают от лидера на четыре очка, команда из Волочиска - на шесть. Среди других результатов отмечаем поражение "Оболони" от "ВПК-Агро". "Николаев" с "Авангардом" подписали мировое соглашение (0:0), как и "Кристалл" с "Альянсом" (0:0).

29-й тур испанской Ла Лиги завершал поединок между "Барселоной" и "Вальядолидом", который занимает 16-е место. Каталонцы в течение игры тратили множество моментов и вполне могли подарить сопернику ничью, но на 90-й минуте гол таки забил Усман Дембеле. Поэтому, "Барселона" вернулась на второе место - преимущество над "Реалом" составляет два очка, отставание от "Атлетико" только одно.

В Англии доигрывали 30-й тур. "Вулверхэмптон" принимал "Вест Хэм" и еще в первом тайме пропустил три мяча (у Лингард гол + пас). Перед перерывом волки один мяч отыграли, а во втором тайме сократили отставание до минимума. Впрочем, спасти ничью "Вулвз" не удалось - 2:3 в пользу молотобойцев, которые поднялись на четвертую строчку, опередив "Челси". "Эвертон" ограничился ничьей с "Кристал Пэлас" и остался позади "Тоттенхэма" и "Ливерпуля".

Итальянские СМИ подогревают эмоции перед матчем "Наполи" и "Ювентуса", который состоится в среду (начало в 19:45). Сообщается, что в туринском клубе всерьез рассматривают возможность отставки Андреа Пирло в случае негативного результата для Старой Синьоры. В таком случае команду до конца сезона доведет помощник Пирло Игор Тудор. Также известно, что президент туринского клуба встречался с Аллегри. Сейчас "Ювентус" занимает четвертое место, отставая от "Аталанты" на два очка.