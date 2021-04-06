Тучи над Пирло, запрет по Килману и трудовые очки для Барсы. Главные новости за 5 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

ФИФА направила письмо в УАФ по поводу натурализации защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты поединков в Первой лиге, завершение программ туров в Примере и на Туманном Альбионе, подогрев от итальянской прессы касательно работы Андреа Пирло в "Юве". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.