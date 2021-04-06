Тучи над Пирло, запрет по Килману и трудовые очки для Барсы. Главные новости за 5 апреля. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
ФИФА направила письмо в УАФ по поводу натурализации защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты поединков в Первой лиге, завершение программ туров в Примере и на Туманном Альбионе, подогрев от итальянской прессы касательно работы Андреа Пирло в "Юве". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- АПЛ. Вулвергемтон - Вест Хэм 2:3. Возвращение команды Мойеса в зону ЛЧ
- Златана Ибрагимовича обвиняют в убийстве льва
- "Победит чемпион" - Шахтер опубликовал постер перед битвой с Динамо. ФОТО
- Стало известно, под какие санкции попал президент Миная
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
Новости по теме
- 09:30 Украинские Итальянский претендент на Аллахяра, Кополовец закончил карьеру. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- 14:15 Зарубежные Бавария – Пари Сен-Жермен. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов
- 09:07 Украинские Победы Шахтера и Динамо, Жуниор Мораес обогнал Ярмоленко. Главные новости за 4 апреля. Аудио
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...