КДК УАФ открыл дело против 26 украинцев по поводу выступлений за команды из так называемых ЛНР и ДНР
Игроки должны предоставить письменные объяснения относительно своего участия в этих матчах
фото - УАФ
КДК УАФ открыл дело против 26 украинских футболистов, выступавших за команды из так называемых ЛНР и ДНР.
Таким образом КДК отреагировал на заявления комитета по этике и честной игре и службы безопасности Украины.
В составе сборной ДНР принимали участие девять украинцев, которые сыграли товарищеский матч со сборной так называемой Республики Абхазия 25 сентября 2020 года в городе Сухуми, Грузия.
Еще 17 игроков выступили за команду "Восток-уголь" из ЛНР на турнире "Лига братских народов", который проходил в декабре в Сухуми.
Все футболисты, имена которых указаны на сайте УАФ, до 8 апреля должны предоставить письменные объяснения относительно своего участия в этих матчах.
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