КДК УАФ открыл дело против 26 украинцев по поводу выступлений за команды из так называемых ЛНР и ДНР

КДК УАФ открыл дело против 26 украинских футболистов, выступавших за команды из так называемых ЛНР и ДНР.

Таким образом КДК отреагировал на заявления комитета по этике и честной игре и службы безопасности Украины.

В составе сборной ДНР принимали участие девять украинцев, которые сыграли товарищеский матч со сборной так называемой Республики Абхазия 25 сентября 2020 года в городе Сухуми, Грузия.

Еще 17 игроков выступили за команду "Восток-уголь" из ЛНР на турнире "Лига братских народов", который проходил в декабре в Сухуми.

Все футболисты, имена которых указаны на сайте УАФ, до 8 апреля должны предоставить письменные объяснения относительно своего участия в этих матчах.