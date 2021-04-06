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КДК УАФ открыл дело против 26 украинцев по поводу выступлений за команды из так называемых ЛНР и ДНР

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(2 голосов)

Игроки должны предоставить письменные объяснения относительно своего участия в этих матчах

КДК УАФ открыл дело против 26 украинцев по поводу выступлений за команды из так называемых ЛНР и ДНР

фото - УАФ

Новина українською

КДК УАФ открыл дело против 26 украинских футболистов, выступавших за команды из так называемых ЛНР и ДНР.

Таким образом КДК отреагировал на заявления комитета по этике и честной игре и службы безопасности Украины.

В составе сборной ДНР принимали участие девять украинцев, которые сыграли товарищеский матч со сборной так называемой Республики Абхазия 25 сентября 2020 года в городе Сухуми, Грузия.

Еще 17 игроков выступили за команду "Восток-уголь" из ЛНР на турнире "Лига братских народов", который проходил в декабре в Сухуми.

Все футболисты, имена которых указаны на сайте УАФ, до 8 апреля должны предоставить письменные объяснения относительно своего участия в этих матчах.

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В статье: СБУ УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
06.04.2021 в 11:03
А на турнире северных морей они не играли ?
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