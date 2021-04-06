Главный тренер женской сборной Украины: Меня не беспокоит, в какой форме сейчас игроки Северной Ирландии

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Наталья Зинченко прокомментировала предстоящие два матча с Северной Ирландией в плей-офф квалификации Евро-2022.

"Видеозаписей матчей с участием североирландок достаточно, поэтому будет возможность определиться с их сильными качествами и уязвимыми местами. Поскольку из-за пандемии чемпионат Северной Ирландии приостановлено, все члены сборной из местных клубов с начала марта находятся на тренировочном сборе. Те же футболистки, выступающие в Англии, имеют достаточную игровую практику. Как мне сообщили, все ведущие игроки британок в строю.

В конце концов, в какой спортивной форме находятся североирландки, меня не очень беспокоит. На мой взгляд, главное, чтобы мои подопечные сыграли в свой футбол - комбинационный, быстрый, с использованием флангов. Если наши девушки продемонстрируют все свое умение, то можно будет смело рассчитывать на получение положительного результата", - отметила Зинченко.

Напомним, что первый матч плей-офф Украина - Северная Ирландия состоится 9 апреля в Ковалевке на стадионе "Колос" (начало - в 19.00), ответный - 13 апреля в Белфасте на стадионе "Сивью" (21.45 - по киевскому времени).