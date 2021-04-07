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Успехи Зидана и Пепа, чудо-март Малиновского и отказ Тайсона. Главные новости за 6 апреля. Аудио

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Успехи Зидана и Пепа, чудо-март Малиновского и отказ Тайсона. Главные новости за 6 апреля. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеРеал победил Ливерпуль, Ман Сити - Боруссию, Малиновский лучший в Аталанте. Главные новости от 6 апреля

"Реал" не заметил сопротивления "Ливерпуля", "Манчестер Сити" был близок к локальному провалу в первом матче с "Боруссией Д", но и это не все наши новости на сегодня. Признание для Руслана Малиновского от болельщиков "Аталанты", отказ Тайсона подписывать контракт и два матча со зрителями для сборной Украины на ЕВРО. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: главные новости Успіхи Зідана і Пепа чудо-березень Маліновського та відмова Тайсона. Головні новини за 6 квітня. Аудіо
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