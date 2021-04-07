Ровно 22 года назад Динамо упустило победу над Баварией в первом матче 1/2 ЛЧ

Сегодня, 7 апреля, ровно 22 года назад киевское "Динамо" сыграло вничью с "Баварией" в полуфинале Лиги чемпионов.

В первом поединке полуфинального противостояния против "Баварии" киевляне дважды вели в счете в 2 мяча, но все же упустили победу за несколько минут до финального свистка.

В ответном матче мюнхенская "Бавария" одержала минимальную победу 1:0 и вышла в финал с "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что тогда "киевляне" в третий раз в своей истории вышли в 1/2 финала самого престижного турнира. Дублем отметился Андрей Шевченко, а также на свой счет записал Виталий Косовский.

Первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов

"Динамо" - "Бавария" 3:3

Голы: Шевченко, 16(1:0), 43 (2:0), Косовский, 50 (3:1) - Тарнат, 45 (2:1), Эффенберг, 78 (3:2), Янкер, 90 (3:3).