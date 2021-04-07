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Ровно 22 года назад Динамо упустило победу над Баварией в первом матче 1/2 ЛЧ

Общие новости
(1 голосов)

Дублем тогда отметился Шевченко

Ровно 22 года назад Динамо упустило победу над Баварией в первом матче 1/2 ЛЧ

Новина українською

Сегодня, 7 апреля, ровно 22 года назад киевское "Динамо" сыграло вничью с "Баварией" в полуфинале Лиги чемпионов.

В первом поединке полуфинального противостояния против "Баварии" киевляне дважды вели в счете в 2 мяча, но все же упустили победу за несколько минут до финального свистка.

В ответном матче мюнхенская "Бавария" одержала минимальную победу 1:0 и вышла в финал с "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что тогда "киевляне" в третий раз в своей истории вышли в 1/2 финала самого престижного турнира. Дублем отметился Андрей Шевченко, а также на свой счет записал Виталий Косовский.

Первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов

"Динамо" - "Бавария" 3:3

Голы: Шевченко, 16(1:0), 43 (2:0), Косовский, 50 (3:1) - Тарнат, 45 (2:1), Эффенберг, 78 (3:2), Янкер, 90 (3:3).

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В статье: Андрей Шевченко Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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ukatan (Харьковская обл.)
07.04.2021 в 16:50
Не пропусти тогда Шовковский от Тарната с 40 метров, реализуй Косовский убойнейший момент при счете 3:1... Эх, да что теперь вспоминать...
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0
0
мы за динамо (киев)
07.04.2021 в 16:09
і без бразильців в складі. ми тоді були еліта. любий суперник без виключення був лише ціль.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
07.04.2021 в 15:48
Рально жаль. мы не узнаем этого никогда, но есть чувство, что то Динамо могло и ЛЧ взять..
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.04.2021 в 15:39
... Ровно 122 года назад Динамо упустило победу с Баварией...
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0
0
kanavasha (Киев)
07.04.2021 в 15:39
А обида от этого матча все не проходит.. для большинства Киевлян так скажем до 40 лет... это главный матч в жизни...и он почти был выигран... но Головко....Шовковский.... эх.... это тоже для них был главный матч и главные ошибки... хорошо что хоть Андрюха...не упустил свое...единствены из этой команды... а ну да Кахабер еще...
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+1
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octavi4 (Warszawa)
07.04.2021 в 15:35
А время то идёт и идёт...
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0
0


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