Матеус: Днепр заслуживал чемпионства, но много непонятных вещей происходило вне футбольного поля

Экс-форвард "Днепра" Матеус в интервью журналу "Футбол" вспомнил годы, проведенные в днепровской команде.

— Годы в "Днепре" — лучшие в карьере?

— Все страны, через которые я прошел, — Португалия, Украина и Китай — оставили след в моей жизни. Однако годы в "Днепре" — фундаментальные. Это столп моей карьеры и всего, что со мной произошло в жизни — я встретил здесь свою любовь, создал семью, в Украине родились Эмили и Лука.

— Ваш лучший сезон в "Днепре"?

— Второй мой год, хотя нет, пожалуй, третий. В первый год я играл мало из-за травм и проблем со спиной. Пропустил немало и в лучший для "Днепра" сезон-2014/2015, но он в любом случае незабываем.

— "Днепр" боролся бы за золотые медали в чемпионате Португалии?

— Конечно! И выигрывал бы.

— Объективно "Днепр" способен был выиграть чемпионат Украины или "Шахтер" заслуженно побеждал во всех чемпионатах?

— В тот сезон, когда мы стали вторыми, считаю, "Днепр" заслуживал первого места. Есть много вещей, которые нам, игрокам, были непонятны. Я имею в виду, вещей, которые происходили вне футбольного поля.

— Вы единственный в Украине, кто забивал "Шахтеру" на протяжении пяти сезонов кряду. Чем вам "Шахтер" так не угодил?

— Это был мой самый любимый клуб в отношении забитых мячей! Я всегда был предельно мотивирован в играх против "Шахтера". Если мне удавалось забивать, мы всегда побеждали. Было приятно забивать им, тем более у меня там друзья играли — Дентиньо, Алекс Тейшейра. Я и сейчас с ребятами поддерживаю связь, ближе всего с Жуниором Мораесом.

— С кем нравилось играть: с "Металлистом", "Динамо" или "Шахтером"?

— С "Шахтером"! Они сами играли в футбол и другим давали.