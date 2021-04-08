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Неудачи Баварии и Порту, финиш сезона в УПЛ и дубль для Русина. Главные новости за 7 апреля. Аудио

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Неудачи Баварии и Порту, финиш сезона в УПЛ и дубль для Русина. Главные новости за 7 апреля. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеПровал Баварии, успех Челси и сокращение сезона УПЛ. Главные новости за 7 апреля

"Бавария" уступила "Пари Сен-Жермен", "Челси" справился с "Порту", но и это не все наши новости на сегодня. Болельщики на трибунах в рамках поединков сборной Украины на ЕВРО, сжатие сезона в УПЛ, контракт лидера "Манчестер Сити", травма форварда "Атлетико", перевод в дубль Назария Русина, "переход" Винисиуса Тобиаса в "Шахтер" и успех команды по футзалу. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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