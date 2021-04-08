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UA-Футбол объявляет благотворительный аукцион. Главный лот - футболка Марьяна Шведа

Общие новости
(3 голосов)

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UA-Футбол объявляет благотворительный аукцион. Главный лот - футболка Марьяна Шведа

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол несет не только информационную, но и социальную миссию. Поэтому мы объявляем аукцион для помощи Борису Арсенко. Главный лот - футболка Марьяна Шведа - полузащитника шведского Мехелена. Аукцион будет продолжаться три дня. Завершение - 11 апреля в 21:00. Стартовая цена футболки 1000 гривен, шаг - 500 гривен.

Вырученные средства, от аукциона, будут отправлены семье Бориса Арсенко для лечения спинной мышечной атрофии.

Борису Арсенко 1,5 года, он проживает в городе Скалат на Тернопольщине. В начале 2021 он и его родители узнали о страшном диагнозе СМА. На лечение нужно 2,3 млн долларов.

Комментарии со ставками оставляйте под постом в фейсбуке. Все детали - по ссылке здесь.

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В статье: благотворительность
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Комментарии (7)
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Лекарь (село Дарница)
08.04.2021 в 20:08
В аукционе я участвовать не собираюсь. Но. Я мог бы что-то пожертвовать вне аукциона, просто помочь небольшой суммой, от себя. Есть какие-то координаты? ЗЫ: просьба всяким умникам не отправлять меня на фэйсбук или еще куда-то. Меня нет на фэйсбуке и не будет.
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Водитель трамвая (Бухарест)
08.04.2021 в 20:16
Высылай биткоины на этот кошелек: 24AzZ1eP5QQefi2DMPTfaL5SLww7Div6Na
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0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
08.04.2021 в 19:21
На лечение одного полуторагодовалого младенца - 2,3 млн долларов?!! Сколько школ можно построить на эти деньги для тысяч детей?
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0
-1
енгельс гассанович (Тернопіль)
08.04.2021 в 20:03
Що ти пропонуєш? Відмовитися батькам від лікування дитини, і за ці гроші побудувати школи?
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
08.04.2021 в 20:12
Он придурок, даже не пытайся его вразумить
0
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avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
08.04.2021 в 20:13
Как минимум я бы предложил родителям объяснить, почему общество должно потратить такие большие деньги на их одного ребенка. Как он, ребенок, собирается отдавать этот долг обществу?
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Maksrovnii (Днепр)
08.04.2021 в 19:18
Дело хорошее , но за эту футболку больше 1 грн не даю
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