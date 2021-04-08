UA-Футбол объявляет благотворительный аукцион. Главный лот - футболка Марьяна Шведа
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UA-Футбол несет не только информационную, но и социальную миссию. Поэтому мы объявляем аукцион для помощи Борису Арсенко. Главный лот - футболка Марьяна Шведа - полузащитника шведского Мехелена. Аукцион будет продолжаться три дня. Завершение - 11 апреля в 21:00. Стартовая цена футболки 1000 гривен, шаг - 500 гривен.
Вырученные средства, от аукциона, будут отправлены семье Бориса Арсенко для лечения спинной мышечной атрофии.
Борису Арсенко 1,5 года, он проживает в городе Скалат на Тернопольщине. В начале 2021 он и его родители узнали о страшном диагнозе СМА. На лечение нужно 2,3 млн долларов.
Комментарии со ставками оставляйте под постом в фейсбуке. Все детали - по ссылке здесь.
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