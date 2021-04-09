Камбэк Ромы против Аякса, дисквалификация Неймара. Главные новости за 8 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 8 апреля.

“Рома” Паулу Фонсеки смогла отыграться в выездном матче с “Аяксом” в первом четвертьфинале Лиги Европы. Римляни проигрывали 1:0 после первого тайма, но после перерыва голы Пеллегрини и Ибаньеса принесли “Роме” победу (2:1). На выезде также победили “Манчестер Юнайтед” (“Гранада” 2:0) и “Вильярреал” (“Динамо” Загреб 1:0). Ничья была зафиксирована в игре “Арсенала” со “Славией”. Пражский клуб сумел уйти от поражения на последних секундах (1:1).

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к матчу с “Днепром-1” в 21-м туре УПЛ. Вчера команда Мирчи Луческу провела тренировочное занятие. Вместе со всеми в общей группе работали Виктор Цыганков и Миккель Дуелунд, которые пропустили последние матчи “Динамо” в Премьер-лиге из-за травм.

Лидер ПСЖ Неймар пропустит два ближайших матча чемпионата Франции из-за дисквалификации. Бразилец был наказан за толчок соперника в проигранном матче с “Лиллем” (0:1) на прошлой неделе. Неймар пропустит поединки против "Страсбура" и "Сент-Этьена".

Товарищеский матч сборной Украины и Северной Ирландии может пройти не в Киеве. Как сообщил пресс-секретарь сборной Украины на НСК "Олимпийский" планируют сменить газон. Среди возможных мест проведения игры рассматривается Харьков, где пройдет встреча с Бахрейном (23 мая). Также среди вариантов Днепр и Львов. Матч Украина – Северная Ирландия запланирован на 3 июня.

Защитник Николас Зюле и хавбек Леон Горетцка пропустят ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, пишет Bild. Оба игрока были травмированы в первой игре ЛЧ 1/4 финала. У Зюле и Горетцки повреждения бедра. Врачи диагностировали у защитника разрыв мышцы, а у полузащитника – растяжение.