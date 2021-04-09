Бан Неймара, камбэк лидера Динамо и арена для матча сборной. Главные новости за 8 апреля. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
"Арсенал" не обыграл андердога, "МЮ" справился с испанским середняком, но и это не все наши новости на сегодня. Остальные результаты первых матчей четвертьфинала Лиги Европы, подготовка "Динамо" к поединку с СК "Днепр-1", дисквалификация Неймара, стадион для спарринга сборной Украины и травмы основных футболистов мюнхенской "Баварии". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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