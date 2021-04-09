Экс-форвард Днепра: Сегодня Бразилия - не ведущая сборная мира, чаще смотрю игры команды Шевченко

Бывший форвард "Днепра" Матеус рассказал о своем отношении к бразильскому футболу.

- Вы так и не поиграли в чемпионате Бразилии. Сожалеете?

- Ни капли.

- Бразильский чемпионат смотрите?

-Поскольку-постольку. Мне он не очень нравится, если честно. Смотрю только игры с участием моих друзей или бывших коллег. Между нами, я и матчи сборной Бразилии не всегда смотрю. Когда в Украине, чаще игры сборной Украины смотрю, чем сборной Бразилии.

- Когда Бразилия наконец выиграет ЧМ?

-Не знаю. Надеюсь, это не затянется на десятилетие. Но предпосылок, что это случится в Катаре, я не вижу. Не из-за того, что у Бразилии плохая генерация. Я не вижу командной игры. Сегодня Бразилия не ведущая сборная мира, надо говорить как есть.

- Кого вы включили бы в символическую сборную Бразилии всех времен?

- Интересный вопрос. Попробую слепить, хотя это нелегко. В воротах - Клаудио Таффарел, справа - Кафу, слева - Роберто Карлос, в центре - Марсио Сантос и Луизао. В опорной зоне - Мауро Силва, справа в полузащите - Раи, слева - Ривалдо, в центральной зоне «десятка» Роналдиньо и два форварда - Роналдо, лучшая «девятка» в истории, и коротышка Ромарио", - рассказал Матеус.