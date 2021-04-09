Украинки проиграли Северной Ирландии в первом плей-офф матче отбора Евро-2022

Женская сборная Украины сыграла свой первый матч плей-офф раунда отбора Евро-2022. Подопечные Натальи Зинченко в Ковалевке принимали представительниц Северной Ирландии.

Несмотря на условный фаворитизм нашей команды (украинки дважды ранее побеждали в товарищеских матчах), североирландки начали с места в карьер. Гости открыли счет после банального привоза украинок, которые не смогли толком разыграть удар от ворот и просто подарили мяч сопернице.

На 22-й минуте Дарья Опанащенко счет сравняла после навеса и удара головой, однако этого, как оказалось, было недостаточно.

В начале второго тайма ирландки снова вышли вперед, забив в стиле Тото Скиллачи, продавив выход по центру один на один.

Украинки в оставшееся время пытались переломить ситуацию, играли в атаку, однако хотя бы сравнять счет так и не смогли.

1:2. И ответный матч, в котором все окончательно решится, состоится 13 апреля в Белфасте.

Украина - Северная Ирландия 1:2

Голы: Апанащенко (22) - Фарнесс (5), Меджилл (57).

Украина: Санина, Филенко, Кравец, Шматко, Басанская (Петрик, 81), Андрущак (Панцулая, 46), Химич, Овдийчук, Апанащенко (Андрухив, 86), Козлова (Калинина, 86), Кравчук (Кунина, 61 ).