  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинки проиграли Северной Ирландии в первом плей-офф матче отбора Евро-2022
В тренде

Украинки проиграли Северной Ирландии в первом плей-офф матче отбора Евро-2022

Общие новости
(1 голосов)

Ответный матч - 13 апреля

Украинки проиграли Северной Ирландии в первом плей-офф матче отбора Евро-2022

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Женская сборная Украины сыграла свой первый матч плей-офф раунда отбора Евро-2022. Подопечные Натальи Зинченко в Ковалевке принимали представительниц Северной Ирландии.

Несмотря на условный фаворитизм нашей команды (украинки дважды ранее побеждали в товарищеских матчах), североирландки начали с места в карьер. Гости открыли счет после банального привоза украинок, которые не смогли толком разыграть удар от ворот и просто подарили мяч сопернице.

На 22-й минуте Дарья Опанащенко счет сравняла после навеса и удара головой, однако этого, как оказалось, было недостаточно.

Читайте такжеГлавный тренер женской сборной Украины: Меня не беспокоит, в какой форме сейчас игроки Северной Ирландии

В начале второго тайма ирландки снова вышли вперед, забив в стиле Тото Скиллачи, продавив выход по центру один на один.

Украинки в оставшееся время пытались переломить ситуацию, играли в атаку, однако хотя бы сравнять счет так и не смогли.

1:2. И ответный матч, в котором все окончательно решится, состоится 13 апреля в Белфасте.

Украина - Северная Ирландия 1:2

Голы: Апанащенко (22) - Фарнесс (5), Меджилл (57).

Украина: Санина, Филенко, Кравец, Шматко, Басанская (Петрик, 81), Андрущак (Панцулая, 46), Химич, Овдийчук, Апанащенко (Андрухив, 86), Козлова (Калинина, 86), Кравчук (Кунина, 61 ).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Женская сборная Украины по футболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...