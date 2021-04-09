Украинки проиграли Северной Ирландии в первом плей-офф матче отбора Евро-2022
Ответный матч - 13 апреля
Фото Павла Кубанова - УАФ
Женская сборная Украины сыграла свой первый матч плей-офф раунда отбора Евро-2022. Подопечные Натальи Зинченко в Ковалевке принимали представительниц Северной Ирландии.
Несмотря на условный фаворитизм нашей команды (украинки дважды ранее побеждали в товарищеских матчах), североирландки начали с места в карьер. Гости открыли счет после банального привоза украинок, которые не смогли толком разыграть удар от ворот и просто подарили мяч сопернице.
На 22-й минуте Дарья Опанащенко счет сравняла после навеса и удара головой, однако этого, как оказалось, было недостаточно.
В начале второго тайма ирландки снова вышли вперед, забив в стиле Тото Скиллачи, продавив выход по центру один на один.
Украинки в оставшееся время пытались переломить ситуацию, играли в атаку, однако хотя бы сравнять счет так и не смогли.
1:2. И ответный матч, в котором все окончательно решится, состоится 13 апреля в Белфасте.
Украина - Северная Ирландия 1:2
Голы: Апанащенко (22) - Фарнесс (5), Меджилл (57).
Украина: Санина, Филенко, Кравец, Шматко, Басанская (Петрик, 81), Андрущак (Панцулая, 46), Химич, Овдийчук, Апанащенко (Андрухив, 86), Козлова (Калинина, 86), Кравчук (Кунина, 61 ).
Популярное сейчас
- Вторая лига. Ужгород и Подолье обходят Диназ, Металл буднично обыгрывает Никополь - обзор 16-го тура
- Это тебе за затяжку времени! Болбой Аякса запустил мячом в грудь защитнику Ромы
- Футболисты пражской Славии не поддержали акцию Black Lives Matter перед матчем ЛЕ с Арсеналом
- Матч Первой лиги может не состояться из-за финансовых проблем у одной из команд
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
Новости по теме
- 13:26 Украинские Главный тренер женской сборной Украины: Меня не беспокоит, в какой форме сейчас игроки Северной Ирландии
- 14:23 Весь спорт Урош Велепец о тренерском штабе: Надо будет еще научить их работе и методике
- 14:50 Украинские Женская сборная Украины назвала состав на матч с Северной Ирландией