Рух уже не последний, Заря снова третья, Малиновский в ударе. Главные новости за 11 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 11 апреля

Луганчане встречались с "Ингульцом". Петровцы выстояли в первом тайме, но после перерыва подопечные Скрипника дожали - сначала Юрченко открыл счет, затем Жуниньо закрепил преимущество. Поэтому "Заря" снова впереди "Десны" на два очка, к тому же имеет игру в запасе.

Полтавчане в воскресенье получили непростую победу над "Львовом". В первом тайме Ризнык спас свою команду, отбив пенальти от Тавареша. А в дебюте второго Кане и Кулач нанесли двойной удар по гостям, которые до окончания встречи смогли отыграть лишь один мяч. "Колос" в свою очередь одержал волевую победу над "Олимпиком". Слабым утешением для дончан является тот факт, что они забили первый гол в 2021 году, но на точный удар Каргбо ответили Денис Костышин и Милько. "Восркла" на два очка отстает от "Десны", на одно опережает "Колос", который в свою очередь на семь баллов впереди "Александрии".

В битве аутсайдеров между "Рухом" и "Минаем" инициатива была на стороне львовской команды. Она в конце концов и выиграла, забив дважды после перерыва. Сначала Кухарук вколотил издалека, потом Кондраков реализовал пенальти. Как следствие, "Рух" опередил и "Минай", и "Львов". Закарпатцы опустились на последнюю строчку. К слову, перед игрой "Минаю" пришлось опровергать слухи о том, что Милевский покинет команду летом, поскольку не оправдывает возложенных надежд.

30-й тур итальянской Серии А завершил поединок между "Фиорентиной" и "Аталантой". В основе вышел Руслан Малиновский и еще в первом тайме он дважды ассистировал Дувану Сапате. Стоит заметить, что неделю назад Руслан также дважды помогал партнерам забить. В общем, в этом сезоне у него уже восемь результативных передач, что является лучшим показателем в команде. После замены Малиновского на 63-й минуте "Фиорентина" сумела сравнять счет, но "Аталанта" вырвала победу благодаря пенальти от Ильича - 2:3. Команда из Бергамо идет четвертой.

Команда Дэвида Мойеса таки действительно поборется за Лигу Чемпионов в этом сезоне. В 31-м туре молотобойцы победили "Лестер" 3:2 (опять феерил Лингард) и снова вышли на четвертое место, опередив "Челси". Более того, от лис "Вест Хэм" отстает лишь на один балл. Осечкой "Лестера" также воспользовался МЮ, который приехал в гости к "Тоттенхэму". Команда Моуриньо традиционно выиграла первый тайм, но провалилась после перерыва, пропустив трижды. "Юнайтед" на семь очков впереди. Также отмечаем разгром, который "Арсенал" учинил "Шеффилду" - 0:3.

Матрасники играли на выезде с "Бетисом". Уже на пятой минуте Карраско открыл счет, но севильцы ответили почти мгновенно. В конце концов, матч так и завершился - ничья 1:1. Как следствие, "Атлетико" вновь опередил "Реал", но его преимущество над командой Зидана составляет лишь один балл, "Барса" отстает от лидера на два очка. Как видим, чемпионская интрига в конце сезона будет максимальной, хотя "Реал" выглядит явным фаворитом.