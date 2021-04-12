Ярославский: Возвращение Металлиста произойдет в ближайшие недели-месяц
Экс-владелец клуба хочет, чтобы с юридической точки зрения все было идеально
Фото: metalist.ua
Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о желании возродить харьковский клуб.
"Я занимаюсь возвращением бренда "Металлиста". Надеюсь, не за горами то время, когда "Металл" переоденется в форму "Металлиста". Того старого, со 100-летней историей, который сыграл более 50 матчей в еврокубках. И все мы будем получать удовольствие уже от "Металлиста". Я буду заниматься только "Металлистом", а "Металл" - это ступенька к "Металлисту", не больше.
Скажу, что в ближайшие недели, от силы месяц это займет, "Металлист" вернется к себе домой. Вернется и уже никогда из Харькова не уйдет. Я обещаю болельщикам, что "Металлист", бренд, я верну. Поэтому я думаю, что мы, скорее всего, раз и навсегда оставим "Металлист" городской общине.
- Можно представить, что вы вернетесь быстрее, чем наступит 2023?
- Если это возможно юридически, то почему бы и нет? Если так, то это произойдет раньше. Надеюсь, юристы найдут правильное решение. Я хочу, чтобы с юридической точки зрения все было идеально", - отметил Ярославский.
Напомним, что ранее Ярославский заявил о намерении возродить "Металлист".
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