Феерия Малиновского, матчи УПЛ и преимущество Атлетико. Главные новости за 11 апреля. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеРух уже не последний, Заря снова третья, Малиновский в ударе. Главные новости за 11 апреля
"Заря" дожала "Ингулец" и про остальные результаты поединков УПЛ, но и это не все наши новости на сегодня. Руслан Малиновский раздает голевые передачи, "Вест Хэм Юнайтед" метит в Лигу чемпионов, а "Атлетико" растерял гандикап в битве за золотые медали, однако все еще сохраняет шансы на выигрыш чемпионата Испании. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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