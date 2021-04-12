Шахтер не стимулирует против Динамо, кастрация УПЛ, мутки в Эпицентре | ТаТоТаке №219

В новом выпуске ТаТоТаке (№219) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков обсуждают 21-й тур УПЛ: инсайдища из "Мариуполя", будничная победа "Динамо", траблы "Днепра-1", "Минай" - главный претендент на вылет.

Кроме того, в выпуске ведущие рассказывают уникальную информацию о махинациях в "Эпицентре", детективная и провальная история о стратегии "Ворсклы", мутки кумовьев в УАФ и комментарий Суркиса.