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Шахтер не стимулирует против Динамо, кастрация УПЛ, мутки в Эпицентре | ТаТоТаке №219

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Шахтер не стимулирует против Динамо, кастрация УПЛ, мутки в Эпицентре | ТаТоТаке №219

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№219) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков обсуждают 21-й тур УПЛ: инсайдища из "Мариуполя", будничная победа "Динамо", траблы "Днепра-1", "Минай" - главный претендент на вылет.

Кроме того, в выпуске ведущие рассказывают уникальную информацию о махинациях в "Эпицентре", детективная и провальная история о стратегии "Ворсклы", мутки кумовьев в УАФ и комментарий Суркиса.

  • Мораес - в Китай
  • Траблы Днепра-1
  • Динамо - чемпион
  • Лучший игрок Украины - в Чернигове
  • Ворскла в шаге от фиаско
  • Детективная история Альюна (эксклюзив)
  • Матч тура во Львове
  • Минай - главный утопленник УПЛ
  • Олимпик опускается на дно
  • Что чудят кумовья в УАФ?
  • Игрок Динамо, который пропал. Комментарий Суркиса
  • Вот кто выйдет в первую лигу
  • Скандал в Эпицентре: уникальная информация

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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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