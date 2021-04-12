Шахтер не стимулирует против Динамо, кастрация УПЛ, мутки в Эпицентре | ТаТоТаке №219
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№219) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков обсуждают 21-й тур УПЛ: инсайдища из "Мариуполя", будничная победа "Динамо", траблы "Днепра-1", "Минай" - главный претендент на вылет.
Кроме того, в выпуске ведущие рассказывают уникальную информацию о махинациях в "Эпицентре", детективная и провальная история о стратегии "Ворсклы", мутки кумовьев в УАФ и комментарий Суркиса.
- Мораес - в Китай
- Траблы Днепра-1
- Динамо - чемпион
- Лучший игрок Украины - в Чернигове
- Ворскла в шаге от фиаско
- Детективная история Альюна (эксклюзив)
- Матч тура во Львове
- Минай - главный утопленник УПЛ
- Олимпик опускается на дно
- Что чудят кумовья в УАФ?
- Игрок Динамо, который пропал. Комментарий Суркиса
- Вот кто выйдет в первую лигу
- Скандал в Эпицентре: уникальная информация
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Источник:ТаТоТаке
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