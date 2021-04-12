Ультрас Динамо стали потенциальными донорами костного мозга
Полезные дела делать чрезвычайно просто
Фото: Український реєстр донорів кісткового мозку
Украинский реестр доноров костного мозга сообщил, что свои данные в реестр внесли ультрас киевского "Динамо".
"Еще до жестких карантинных ограничений мы поговорили с ними о трансплантации костного мозга. Знаете, давно нас не слушало такое количество спортивных и мотивированных молодых людей. Спасибо Вам! Надеемся, что ваш поступок придаст шансов найти своего донора тому, кто его ищет, и станет примером для тех, кто еще колеблется.
Отдельное спасибо анониму, который терпеливо позировал в течение всей процедуры сбора образцов - как и обещали, было не больно", - сказано в сообщении украинского реестра доноров костного мозга", - говорится в сообщении УРДКМ
В свою очередь ультрас призвали другие футбольные движения страны присоединиться к делу:
"Делать полезные дела чрезвычайно просто. Вы знаете это лучше нас. Спросить совета, получить инструкции, собраться инициативной группой и сделать правое дело - вот наш рецепт успеха. Призываем все футбольные движения страны присоединяться к правильному дела. Вместе - сила!
Встреча состоялась как часть совместной акции по популяризации донорства реестра и профильного директората МЗ Украины.
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