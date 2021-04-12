Ультрас Динамо стали потенциальными донорами костного мозга

Украинский реестр доноров костного мозга сообщил, что свои данные в реестр внесли ультрас киевского "Динамо".

"Еще до жестких карантинных ограничений мы поговорили с ними о трансплантации костного мозга. Знаете, давно нас не слушало такое количество спортивных и мотивированных молодых людей. Спасибо Вам! Надеемся, что ваш поступок придаст шансов найти своего донора тому, кто его ищет, и станет примером для тех, кто еще колеблется.

Отдельное спасибо анониму, который терпеливо позировал в течение всей процедуры сбора образцов - как и обещали, было не больно", - сказано в сообщении украинского реестра доноров костного мозга", - говорится в сообщении УРДКМ