Возвращение Металлиста, слухи о Ярмоленко и тренер для Нивы. Главные новости за 12 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Сроки возвращения "Металлиста", основа для харьковского клуба, но и это не все наши новости на сегодня. "Динамо" может вернуть своего воспитанника из Лондона, Малиновский возглавляет рейтинг от CIES, "Нива" берет нового тренера, журнал Forbes составляет список самых дорогих клубов мира, а футболисты доигрывают туры в ТОП-лигах. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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