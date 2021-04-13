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Сегодня женская сборная Украины сыграет ответный матч плей-офф Евро-2022

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Матч пройдет на стадионе "Сивью"

Сегодня женская сборная Украины сыграет ответный матч плей-офф Евро-2022

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодня, 13 апреля, женская национальная сборная Украины по футболу проведет ответный поединок плей-офф в рамках отбора ЕВРО-2022, в котором "сине-желтые" на выезде встретятся с командой Северной Ирландии.

Матч между сборными Северной Ирландии и Украины пройдет на стадионе "Сивью" в Белфасте. Начало в 21.45 (по киевскому времени).

Добавим, что первый поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился поражением подопечных Натальи Зинченко со счетом 1:2.

Победитель противостояния по сумме двух матчей станет участником финальной стадии чемпионата Европы.

Напомним, что Евро в Англии будет проходить в период с 6-го по 31 июля 2022 года.

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В статье: Северная Ирландия Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ

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