Сегодня женская сборная Украины сыграет ответный матч плей-офф Евро-2022

Сегодня, 13 апреля, женская национальная сборная Украины по футболу проведет ответный поединок плей-офф в рамках отбора ЕВРО-2022, в котором "сине-желтые" на выезде встретятся с командой Северной Ирландии.

Матч между сборными Северной Ирландии и Украины пройдет на стадионе "Сивью" в Белфасте. Начало в 21.45 (по киевскому времени).

Добавим, что первый поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился поражением подопечных Натальи Зинченко со счетом 1:2.

Победитель противостояния по сумме двух матчей станет участником финальной стадии чемпионата Европы.

Напомним, что Евро в Англии будет проходить в период с 6-го по 31 июля 2022 года.