Сегодня женская сборная Украины сыграет ответный матч плей-офф Евро-2022
Матч пройдет на стадионе "Сивью"
Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов
Сегодня, 13 апреля, женская национальная сборная Украины по футболу проведет ответный поединок плей-офф в рамках отбора ЕВРО-2022, в котором "сине-желтые" на выезде встретятся с командой Северной Ирландии.
Матч между сборными Северной Ирландии и Украины пройдет на стадионе "Сивью" в Белфасте. Начало в 21.45 (по киевскому времени).
Добавим, что первый поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился поражением подопечных Натальи Зинченко со счетом 1:2.
Победитель противостояния по сумме двух матчей станет участником финальной стадии чемпионата Европы.
Напомним, что Евро в Англии будет проходить в период с 6-го по 31 июля 2022 года.
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