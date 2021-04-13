Red Bull Campus Clutch: кто прошел в Национальный финал

Red Bull Campus Clutch, крупнейшее мировое студенческое VALORANT esport-соревнование, официально завершило свои украинские квалификации, в которых более 100 команд боролись за место в национальном финале.

По результатам восьми онлайн- и офлайн-квалификаций сильнейшие команды готовы продолжить соревнования в украинском Национальном финале, который состоится в онлайн-формате 17 апреля в 11:00. Национальный победитель Украины получит подарки от глобальных партнеров и продолжит борьбу во Всемирном финале за главный приз в 20 000 евро.

Детали про соревнование Red Bull Campus Clutch и его финалистов:

Red Bull Campus Clutch — это глобальный VALORANT турнир в формате 5х5, открыт для студентов университетов из более чем 50 стран. В этом тактическом шутере от первого лица команды из 5 человек имеют возможность продемонстрировать свои навыки перед игроками со всего мира, и побороться за то, чтобы стать мировым победителем Red Bull Campus Clutch.

Украинские студенческие команды завершили первый этап соревнований - отборочные матчи. Теперь на очереди Украинский Национальный финал, победитель которого получит приглашение принять участие в следующей фазе соревнований - KnockOut Round среди всех национальных победителей мира - чтобы сыграть с элитой VALORANT и шансом выиграть главный приз.

Команды, которые соревнуются в украинском Национальном финале:

Strive to Top

Venegance

Team KONI

Toxic dudes

Compot Gaming

FiveHead Dragon

Attaking. Ребята из этой команды представляют сборную игроков из разных городов - Самбор, Коломыя, Харьков и Киев.

Chicken Dinner. В финальном матче игрок ds_exe с Chicken Dinner совершил 27 фрагов, и это один из лучших показателей турнира.

Смотрите стрим Национального финала Red Bull Campus Clutch 17 апреля в 11:00 на канале Федерации киберспорта здесь: https://www.twitch.tv/uesf_ua

AOC, SteelSeries и Intel являются партнерами Red Bull Campus Clutch и обеспечивают самое современное оборудование для этого киберспортивного турнира.

UA-Футбол Локальные медиа-партнеры, которые поддерживают турнир: iSport и

Фаза Всемирного финала Red Bull Campus Clutch будет разделена на два этапа: Knockout Round в июне и Финал в июле. Knockout Round будет проходить одновременно во всем мире и будет сопровождаться 24-часовым стримом - все национальные победители будут соревноваться за то, чтобы попасть в ТОП 10 и продолжить соревнования. Далее 10 лучших команд сойдутся друг с другом на офлайн-событии в Мадриде (Испания), где состоится награждение мировых чемпионов Red Bull Campus Clutch. Детали о турнире:

https://www.redbull.com/ua-uk/event-series/campus-clutch/